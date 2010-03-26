Формула-1. Хэмилтона задержала австралийская полиция

Австралийская полиция задержала в пятинцу за опасное вождение чемпиона гонок «Формула-1» 2008 года британца Льюиса Хэмилтона. Инцидент произошел на дороге рядом с трассой «Альберт-парк» рядом с Мельбурном. В воскресенье там состоятся гонки «Гран-при Австралии», а сейчас проходит тренировочная практика. Подъезжая к месту соревнований, Хэмилтон на повороте продемонстрировал эффектный гоночный прием, при котором задние колеса его машины потеряли сцепление с дорогой, забуксовали и задымились. Такой прием управляемого заноса под названием «дрифт» гонщики используют для быстрого прохождения поворотов на трассе. Присутствовавшие на месте инцидента полицейские остановили гонщика, его машина – серебристый «Мерседес» – была конфискована на 48 часов. Хэмилтон прошел полагающийся в таких случаях тест на алкоголь. Постовые не стали доставлять экс-чемпиона для допроса в участок. По словам полицейских, Хэмилтон вел себя вежливо и сразу признал свою вину. Гонщик был очень расстроен тем, что этот случай может негативно отразиться на его репутации. Сразу после инцидента он опубликовал заявление, в котором признал: «Моя манера вождения была слишком бурной, я был остановлен полицией». Льюису Хэмилтону будет выписан штраф, размер которого не называется. 25-летний британский гонщик, выступающий сейчас за команду «Макларен», не в первый раз уличен в опасном вождении. В 2007 году Хэмилтон был остановлен французской полицией за превышение скорости – на обычной дороге он выжал 127 километров в час.