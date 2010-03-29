Сэмюэл Питер: У нас с Кличко осталось незакоченное дело

Сэмюэль Питер рассказал, что, вполне возможно, ему еще доведется встретиться с Владимиром Кличко. Сэм, какие ваши ближайшие боксерские планы? Сейчас передо мной стоит одна задача – выиграть чемпионский пояс IBF. 12 марта я сделал свою работу, во втором раунде нокаутировав обидчика Олега Маскаева, доминиканца Наде Агилера. Теперь жду, когда мои менеджер Ивайло Готцев и промоутер Боб Арум сообщат радостную весть – подписан контракт на бой с действующим чемпионом IBF. Кличко недавно сказал, что рассматривает мою кандидатуру и хочет боксировать со мной. Я горд за Владимира – он поступает как мужчина. Что вы имеете в виду? У нас с Володей незаконченное дело еще с сентября 2005 года. Имею в виду свой первый бой с Кличко-младшим в Атлантик-Сити. Тогда по ходу поединка я трижды ронял Владимира на настил ринга, но он сумел достоять до финального гонга и выиграл встречу по очкам. Тот бой был очень зрелищным, он чрезвычайно понравился американским любителям бокса. Но я считаю, что исход того поединка оставил вопросы. Чтобы их закрыть, мне нужен матч-реванш. И я уверен, что на этот раз все сложится по-другому. По завершении боя судья в ринге поднимет руку «нигерийскому кошмару». Где бы вы хотели встретиться с Владимиром? Слышал, что Володя после завершения боксерской карьеры хочет стать киноактером. Поэтому предлагаю встретиться в Лос-Анджелесе – Голливуд рядом. По моему мнению, Staples Center, где в сентябре прошлого года Виталий Кличко отстаивал свой чемпионский титул против Криса Арреолы, будет лучшим местом для нашей встречи. Тем более, что Владимир, в отличие от меня, там еще ни разу не боксировал. Уверен, что наш бой вживую захотят посмотреть звезды Голливуда – Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк, Дольф Лундгрен. А после того как я заберу у Володи пояс, он сам сможет стать звездой Голливуда. Потому что его роль чемпиона мира будет уже сыграна. Я очень уважаю Владимира, но это не помешает мне отправить его в Голливуд. При условии, конечно, что Володя будет мужчиной и примет мой вызов. БЛИК