Баттон выиграл Гран-при Австралии

Гран-при Австралии Альберт-Парк, Мельбурн 28 марта 2010 года Гонка 1. Дженсон Баттон («Макларен») – 1:33.36,531 2. Роберт Кубица («Рено») +12,043 3. Фелипе Масса («Феррари») +14,488 4. Фернандо Алонсо («Феррари») +16,304 5. Нико Росберг («Мерседес») +16,683 6. Льюис Хэмилтон («Макларен») +29,898 7. Витантонио Лиуцци («Форс-Индия») +59,847 8. Рубенс Баррикелло («Уильямс») +1.00,536 9. Марк Уэббер («Ред Булл») +1.07,319 10. Михаэль Шумахер («Мерседес») +1.09,391 11. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +1.11,301 12. Педро де ла Роса («БМВ-Заубер») +1.14,084 13. Хейкки Ковалайнен («Лотус») +2 круга 14. Карун Чандок («Хиспания») +4 круга Сошли: Тимо Глок («Верджин») – 41 круг Себастьян Феттель («Ред Булл») – 26 круг Лукас ди Грасси («»Верджин») – 25 круг Адриан Сутиль («Форс-Индия») – 12 круг Виталий Петров («Рено») – 10 круг Бруно Сенна («Хиспания Рейсинг») – 5 круг Себастьян Буэми («Торо Россо») – 1 круг Нико Хюлькенберг («Уильямс») – 1 круг Камуи Кобаяси («БМВ-Заубер») – 1 круг Ярно Трулли («Лотус») – 1 круг