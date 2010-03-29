Федерер начнет грунтовый сезон в Риме

Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер пропустит необязательный грунтовый турнир в Монте-Карло и начнет подготовку к «Ролан Гаррос» в Риме. «Монако больше не обязательный турнир, поэтому у нас есть варианты. Этот турнир, конечно дает много очков, но он все же проводится слишком рано. Я хочу отдохнуть после долгой поездки по Штатам... Хочу быть свежим до самого конца «Уимблдона», – приводит слова Федерера Tennis.com. Таким обазом Федерер сыграет в Риме, потом в Эшториле, потом в Мадриде, после чего возьмет неделю отдыха и отправится защищать титул «Ролан Гаррос». sports.ru