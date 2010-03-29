Мухортова и Траньков не будут кататься вместе

Призер чемпионата Европы Максим Траньков объяснил, почему решил больше не кататься в паре с Марией Мухортовой. «Я принял решение уйти. Буду кататься в шоу, может быть, чем-нибудь еще заниматься. Маша хочет кататься, но ей сложно будет найти пару. Партнеров высокого уровня сейчас очень мало. Последние годы обстановка в нашей команде была очень тяжелая. Это мешало показать нам максимум. Я не вижу смысла продолжать так же кататься и получать оценки, которые нам ставят. Мое решение созрело давно. Хотел заканчивать после Олимпиады, но в федерации меня попросили съездить в Турин. Вернусь в Россию, будем разговаривать, но в таком составе кататься точно не буду», – приводит слова Транькова «Советский спорт».