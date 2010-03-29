Платов: Плющенко во многом остался в системе «6,0»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов рассказал о достоинствах и недостатках системы судейства и о проблемах современных танцев на льду. О работе тренера: «В бытность спортсменом и не подозревал, как сложна эта работа. Когда сам выступал, просто не мог понять ощущения человека, стоящего у бортика. К разговорам о трудностях тренерской жизни относился скептически. Только сейчас, встав по эту самую другую сторону бортика, ощутил в полной мере все тяготы ремесла». О новой системе судейства: «Нововведение, придуманное нынешним президентом ISU Оттавио Чинкванта, мне с самого начала было интересно. Появились критерии оценки элементов, специалистам сразу видно, за что снижены или повышены баллы. Сейчас подросли те, кто крутит четверные и восьмерные твизлы с юниоров. Да и зрители потихоньку стали разбираться в нюансах судейства и награждают спортсменов аплодисментами как раз за технически безупречно выполненные элементы». О недовольстве Плющенко новой системой судейства: «Ни одна система судейства в фигурном катании не может быть идеальной. Традиционные «6,0» просуществовали больше ста лет, а нынешняя шкала оценок – всего пять. Безусловно, в каких-то моментах нужно совершенствовать правила. Только все дело в том, что сам Плющенко во многом остался в системе «6,0». Если бы он не уходил после своего триумфа в Турине или хотя бы вернулся немного раньше, то выиграл бы без проблем свое второе олимпийское золото. Потенциал-то у него колоссальный! О Тессе Виртью и Скотте Мойре: «Ученики Игоря Шпильбанда и Марины Зуевой фантастически одарены. Они спортивны и в то же время артистичны. Только я не уверен, что Тесса Виртью и Скотт Мойр выдержат еще четыре года и смогут повторить в Сочи наше с Грищук достижение», – приводит слова Платова «Спорт-Уикэнд».