Чемпионат Украины. 22-й тур. Результаты матчей

Завершились матчи 22-го тура чемпионата Премьер-лиги Украины по футболу. Их результаты… «Закарпатье» - «Оболонь» - 0:1 «Закарпатье»: Бабенко, Болохан, Леандро, Хауши, Комарницкий, Малыгин, Тришович (Невуче, 68), Райчевич, Иванов (Бойко, 42), Микуляк (Алексеев, 55), Давыдов. «Оболонь»: Рыбка, Фартушняк, Яворский, Лозинский, Карамушка, Конюшенко (Мирошниченко, 78), Рожок, Валеев (Васильев, 76), Куценко, Сибиряков, Бондаренко. Гол: Рожок (54) «Металлург» З - «Заря» - 3:1 «Металлург» З: Коваль, Тейку, Аржанов (Мицейка, 94), Полевой, Невмывака, Опанасенко, Писоцкий (Цыгырлаш, 59), Алози (Модебадзе, 91), Кривцов, Степаненко, Тигорев «Заря»: Шуховцев, Виценец (Полянский, 63), Езерский, Картушов, Чайковский, Белый, Ковалев, Каменюка, Силюк, Шевчук, Лазарович Голы: Аржанов, 11, Опанасенко, 35, 94 - Лазарович, 55 «Черноморец» - «Ильичевец» - 1:1 «Черноморец»: Руденко, Шандрук, Бондаренко, Федорив, Ващук, Гришко, Де Матос, Сауседо (Ребенок, 60), Нарсисо (Викт. Мельник, 79), Балашов (Диденко, 69), Левига «Ильичевец»: Пуканыч, Яценко (Савин, 30), Вад. Мельник, Романенко, Кривошеенко, Тищенко, Чучман, Ярошенко (Козориз, 86), Самусиовас, Кашевский, Касьян (Габедава, 91) Голы: Балашов (3) - Пуканыч (38) «Динамо» – «Металлист» – 3:0 «Динамо»: Шовковский, Данило Да Силва, Михалик, Леандро Алмейда, Вукоевич, Р. Еременко (Эль Каддури, 81), Маграо, Нинкович (Гиоане, 33), Шевченко (Зозуля, 75), Ярмоленко, Милевский «Металлист»: Бажан, Селин (Антонов, 46, Лысенко, 66)), Гуйе, Обрадович, Бордиян, Валяев, Шелаев, Эдмар, Олейник, Девич, Коэльо (Слюсар, 76) Голы: Михалик (17), Милевский (45+4), Милевский (61). «Шахтер» - «Арсенал» - 3:1 «Шахтер»: Пятов, Кучер, Ракицкий, Виллиан, Срна (Илсиньо, 75), Жадсон (Коста, 64), Дуляй, Адриано, Рац, Фернандиньо (Хюбшман, 46), Фомин «Арсенал»: Рева, Грицай, Данилов (Романчук, 32), Шоавэ, Богданов, Ещенко, Хомин (Захаревич, 55), Шершун (Евсеев, 57), Мазилу, Шацких, Миколюнас Голы: Жадсон (14), Виллиан (27), Коста (92) - Шацких (78) «Таврия» - «Металлург» (Д) - 1:0 «Таврия»: Старцев, Джуричич, Монахов, Маркович, Корнев, Галюза, Любенович, Голайдо (Сирота, 90+3), Гигадзе (Луценко, 61), Ковпак (Матяж, 87), Фещук. «Металлург» (Д): Дишленкович, Марио Сержио, Чечер, Воловик, Боавентура (Сезар, 72), Лазич, Прийма, Годин (Танаса, 79), Мхитарян, Кингсли (Соарес, 71), Мгуни. Гол: Голайдо (68). Кривбасс – Ворскла - 1:1 Кривбасс: Каниболоцкий, Сердюк, Кицута (Бартулович, 76), Лисицкий, Жданов, Морозюк, Максимов, Кобахидзе (Штурко, 84), Федорчук (Костышин, 82), Лепа, Варанков. Ворскла: Величко, Матвеев, Даллку, Цурри, Ярмаш, Чеснаков, Маркоски, Кулаков, Оника, Янузи (Сачко, 92), Красноперов (Главина, 46 (Чичиков, 58)). Голы: Лепа (30, с пенальти) - Кулаков (57) «Карпаты» - «Днепр» - 1:0 «Карпаты»: Тлумак, Ощипко, Тарасенко, Тубич, Федецкий, Годвин, Ткачук (Мартынюк, 86), Худобяк, Кожанов (Кополовец, 78), Зенев (Гурули, 72), Батиста. «Днепр»: Лаштувка, Денисов, Чеберячко, Русол, Ротань, Феррейра (Лобжанидзе, 46), Назаренко, Кравченко, Калиниченко, Коноплянка, Селезнев. Гол: Худобяк (25).