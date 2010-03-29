Суркис: Оштрафованы абсолютно все динамовцы

После победы в матче 22-го тура чемпионата Украины над «Металлистом» президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что накануне матча он устроил футболистам разнос. «Штрафные санкции коснулись абсолютно всей команды. А если они не выиграют золотые медали, то финансово почувствуют это еще больше, – цитирует Суркиса Сегодня. – Штрафы последовали не за то, что команда проиграла в Ужгороде. Я не увидел, что она бьется за результат и динамовскую эмблему. Я сказал всем: «Если кто-то не хочет играть в этой команде, летом мы будем создавать новую». Также Суркис рассказал о стычке Вукоевича и Ярмоленко в раздевалке после матча с «Закарпатьем». «Вукоевич сказал Ярмоленко, что нужно забивать, Андрей что-то ему ответил, и началась нормальная мужская перепалка. Можете спросить у Йожефа Сабо о том, как он Медвидя бил, когда тот не забивал мячи. Это переживание за результат. А если люди приходят в раздевалку и не предъявляют друг другу претензий, значит, их ничего не волнует кроме тех денег, которые они здесь получают. Мне такие футболисты не нужны. Это же я сказал на собрании... Кроме того, напомню игрокам, что тот, кто займет второе место, не попадет напрямую в групповой этап ЛЧ. Значит, команда раньше вернется из отпуска и футболисты проведут меньше времени со своими семьями», – сказал Суркис.