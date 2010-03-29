Моуриньо хочет сменить Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер миланского «Интера» Жозе Моуринью не покинет клуб в предстоящее межсезонье. Как рассказал агент португальца Хорхе Мендеш, Моуринью не собирается переходить в мадридский «Реал» или «Барселону». «Жозе никуда не собирается. Я думаю, он останется в «Интере», – сказал Мендеш. При этом Моуринью готов возглавить «Манчестер Юнайтед» после того, как клуб покинет сэр Алекс Фергюсон, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Контракт Фергюсона с МЮ должен закончиться через два года.