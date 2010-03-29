Вагнер Лав забил победный мяч

Форвард бразильского «Фламенго» Вагнер Лав, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, забил победный гол в матче чемпионата штата Рио-де-Жанейро с командой «Америка». Вагнер отличился на 82-й минуте, и «Фламенго» победил со счетом 2:1. Видеозапись гола Вагнера выложена в интернете. «Америка» открыла счет на второй минуте. На 23-й минуте форвард «Фламенго» Адриано забил с пенальти. За восемь минут до конца матча Вагнер пробил головой после подачи с фланга и принес своей команде победу. В чемпионате штата «Фламенго» занимает первое место. На счету команды Вагнера Лав 16 очков в шести матчах. Форвард ЦСКА с шестью голами является лучшим бомбардиром первенства штата.