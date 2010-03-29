Лидер «Барселоны» пропустит матч ¼ финала Лиги чемпионов

Ведущий полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», который состоится 31 марта в Англии. 27 марта Иньеста получил травму мышцы бедра в игре чемпионата Испании против «Мальорки». Полузащитник выбыл из строя примерно на десять дней, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. В матче с «Мальоркой» Иньеста вышел на поле в стартовом составе, но из-за травмы был заменен на 51-й минуте. «Барселона» выиграла со счетом 1:0 и набрала 74 очка в 29 играх. Команда делит первое-второе место с мадридским «Реалом», но уступает столичному клубу по разнице забитых и пропущенных мячей. Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Арсеналом» состоится 6 апреля в Испании. Участие Иньесты в этой игре под вопросом, но он должен вернуться в строй к ключевому матчу чемпионата Испании с «Реалом», который состоится 11 апреля в Мадриде.