Бокс. Соперника Абрахама обвинили в имитации нокаута

Американского боксера Андре Диррелла, выступающего на профессиональном ринге в категории до 76,2 килограмма, обвинили в имитации нокаута. В ночь на 28 марта Диррелл проводил бой с армянином Артуром Абрахамом, который нанес американцу нокаутирующий удар, когда тот поскользнулся и оказался на одном колене, сообщает интернет-издание Fightnews.com. Рефери Лоуренс Коул дисквалифицировал Абрахама и объявил победителем боя Диррелла. Однако после боя промоутер армянского боксера Вильфрид Зауэрланд заявил, что американец имитировал нокаут. Зауэрланд назвал Диррелла хорошим актером, который заслужил за свою игру "Оскар". Абрахам ударил стоящего на коленях Диррелла на второй минуте 12-го (последнего) раунда боя. Запись последнего раунда, спорного инцидента и всего, что за этим последовало, выложена на сайте Youtube. Перед 12-м раундом американец вел по очкам по мнению всех трех судей: 98:91 и 97:92 (дважды). После боя Диррелл отправился на медобследование, но врачи не зафиксировали у него серьезных травм. Зауэрланд сказал, что он ожидал именно таких результатов медосмотра. Промоутер добавил, что Абрахам в момент удара не мог осознать, что его соперник находился на одном колене. Для Артура Абрахама, выступающего под флагом Германии (его настоящее имя - Аветик Абрахамян), поражение от Диррелла стало первым в профессиональной карьере. Ранее он владел титулом чемпиона мира по версии IBF (Международная федерация бокса) в весе до 72,6 килограмма, но в 2009 году перешел в категорию до 76,2 килограмма. Бой Абрахам - Диррелл проходил в рамках популярного турнира Super Six.