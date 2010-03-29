Наставник сборной Беларуси оштрафует игроков за чтение спортивной газеты

Главный тренер хоккейных сборных Белоруссии и Украины, а также минского клуба «Юность» Михаил Захаров ввел штраф для игроков «Юности» за чтение белорусской спортивной газеты «Прессбол». Об этом сообщает портал «Лента.ru» со ссылкой на «Хартия-97» и на саму «Прессбол». Сумма штрафа, установленного Захаровым, составляет 300 долларов. Касается ли штраф только хоккеистов «Юности», или он также распространяется на игроков сборных Белоруссии и Украины, не уточняется. О том, что за чтение «Прессбола» игроков будут штрафовать, Захаров объявил в раздевалке «Юности», увидев, что хоккеисты просматривают это издание. Ранее Захаров заявил, что председатель спортивного общества «Динамо» Юрий Бородич и главный редактор «Прессбола» Владимир Бережков организовали кампанию, целью которой является отстранение Захарова от работы в национальной команде. «Юность» вышла в финал плей-офф чемпионата Белоруссии, где минскому клубу противостоит солигорский «Шахтер». Счет в серии до четырех побед - 2:2. Что касается Захарова, то его будущее на посту главного тренера белорусской сборной находится под вопросом. В начале апреля станет ясно, доверят ли Захарову руководить национальной командой на чемпионате мира.