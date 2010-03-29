Клюфт возвращается в спорт

Трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка Каролина Клюфт приостановила соревновательную деятельность в прошлом году, получив травму подколенного сухожилия. Этой зимой спортсменка провела плодотворный подготовительный период, чтобы вернуться на соревнования этим летом. Но в семиборье шведка по-прежнему выступать не будет, сосредоточившись в этом сезоне на прыжке в длину. В этом виде она хочет выступить на чепионате Европы в Барселоне. В апреле Каролина продолжит тренировки в американском Сан Диего, а затем у нее запланирован сбор в Португалии. Тренер спортсменки Агне Бергвал отметил, что Клюфт уменьшила количество тренировок при подготовке к сезону. «Когда спортсмен становится взрослее, то надо говорить о качестве тренировок, а не об их числе». «Легкая атлетика России»