Валерий Газзаев подал в отставку

Главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев подал заявление об отставке. Валерий Георгиевич уже сообщил о своем решении боссам клуба. Матч с «Металлистом», завершившийся победой киевлян со счетом 3:0, стал последним для Газзаева на должности тренера «Динамо», передает «Газета.UA». На данный момент бывший рулевой армейцев, ставший с киевским клубом одним из самых титулованных российских тренеров, решает с клубными юристами, как проще расторгнуть отношения. Возможно, Валерию Георгиевичу будет нужно выплатить киевлянам часть суммы, которую он получил в качестве подъемных при подписании договора. Руководство киевского «Динамо» надеется, что тренер еще несколько дней проведет на своем посту, пока оно найдет ему достойную замену. Однако тренер без работы точно не останется. Валерий Георгиевич является одним из кандидатов на пост рулевого сборной России. Переговоры с коучем, возглавлявшим сборную России в 2002 - 2003 годах, уже идут, но пока только на предварительной стадии, утверждает издание. Сам Газзаев ранее неоднократно заявлял, что намерен вернуться в Россию и вновь поработать с национальной сборной.