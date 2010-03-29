«Феррари» не намерена вмешиваться в борьбу своих пилотов на трассе

Руководитель «Феррари» Стефано Доменикали заявил, что, несмотря на то, что на Гран-при Австралии более медленный Фелипе Масса сдерживал Фернандо Алонсо до самого финиша, Скудерия не намерена вмешиваться в борьбу своих пилотов. «У нас такая же ситуация, как у Льюиса Хэмилтона и Дженсона Баттона – я видел, как они боролись бок о бок. Все конюшни выставляют в гонки по два болида. И до тех пор, пока кто-нибудь не захочет выступать с одной машиной, а также, если у вас будут хорошие гонщики, сущность «Формулы-1» останется прежней. У нас есть внутренний кодекс, что во время заключительного отрезка гонки пилоты должны уважать текущее положение, если, конечно, ситуация не стала совсем очевидной. В противном случае, можно смело атаковать», – цитирует Доменикали ITV-F1.