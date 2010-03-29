Бокс. Дмитренко: Сосновский для Кличко – безопасный соперник

Украинский супертяжеловес Александр Дмитренко рассказал в интервью ALLBoxing.ru о том, когда состоится его следующий бой, поделился впечатлениями о состоявшемся накануне поединке Владимира Кличко и Эдди Чемберса, а также своими мыслями по поводу предстоящего боя Виталия Кличко и Альберта Сосновского. О возможном поединке против британца Одли Харриссона и возвращении на ринг: «Первоначально предполагалось, что мы с Харриссоном разыграем титул чемпиона Европы, ставший вакантным после того, как Альберт Сосновский отказался от него в пользу проведения поединка против Виталия Кличко». «Однако потом было решено, что я встречусь с победителем пары Харриссон-Спротт приблизительно в июле месяце. Ну а в следующий раз на ринг я выйду 22 мая в Германии, в одном вечере бокса с поединком Руслана Чагавева и Кали Миена». О новом сопернике: «Имя соперника пока не определено». О поединке Кличко-Чемберс: «Владимир провел отличный бой. Он делал все именно так как и следовало, поэтому закономерно победил». «Я понимал, что Чемберс достаточно своеобразный и при этом очень быстрый боксер, однако Кличко очень грамотно построил бой и, пусть и не сразу, но сумел найти ключ к американцу и одержать победу, не оставив тому никаких шансов». О поединке между чемпионом WBC Виталием Кличко и Альбертом Сосновским: «Знаете, с одной стороны я его, конечно, понимаю. Сосновский - чемпион Европы и достаточно неплохо известен в Германии. Но с другой - совершенно нет. Ведь ни для кого не секрет, что Альберт - это совершенно не уровень Виталия. Для него это абсолютно безопасный соперник, который вряд ли способен оказать какое-либо серьезное сопротивление. Видимо, это был самый удобный и безопасный вариант». О возможном бое с Кличко-старшим: «Я бы с огромным удовольствием вышел против него на ринг и, думаю, наш бой мог бы получиться очень интересным и конкурентным, а также очень востребованным в Германии, так как мы оба здесь хорошо известны. Я даже говорил про это его тренеру Фрицу Здунеку, который, впрочем, ничего конкретного не ответил и предпочел отшутиться». Напомним, Александр Димитренко изначально планировал встретиться с победителем поединка между Одли Харрисоном и Альбертом Сосновским. Бой Одли Харрисона с Альбертом Сосновским должен был состояться 9 апреля, но поляк принял предложение боксировать за титул WBC с Виталием Кличко.