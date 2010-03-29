Милош Нинкович сломал ногу

Полузащитник киевского «Динамо» Милош Нинкович получил серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Украины с Металлистом. Не исключено, что в столкновении с игроком харьковского клуба Эдмаром он сломал ногу, передает «Динамомания». «Я не видел, что произошло. Для этого есть арбитры, пусть разбираются. Я не знаю, была там красная карточка или нет, но, по-моему, у Нинковича двойной перелом, там-то точно была красная карточка». Напомним, что в матче 22-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло на своем поле харьковский Металлист - 3:0.