Шахматы: Умер седьмой чемпион мира Василий Смыслов

В Москве скончался бывший чемпион мира по шахматам Василий Смыслов. Смерть наступила в Боткинской больнице Москвы, куда он поступил несколько дней назад с жалобами на сердце. Предварительная причина - сердечно-сосудистая недостаточность, передает «РИА«Новости». 24 марта Василию Смыслову исполнилось 89 лет. Смыслов - седьмой чемпион мира по шахматам (1957-1958). Родился 24 марта 1921 в Москве. Его отец был шахматистом первой категории. Смыслов научился играть в шесть лет, в 17 лет стал мастером спорта и чемпионом Москвы.