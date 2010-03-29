Алиев вышел в лидеры среди бомбардиров чемпионата России

Полузащитник сборной Украины и московского «Локомотива» Александр Алиев вышел в лидеры в гонке бомбардиров чемпионата России. Гол в матче против московского Спартака на 28 минуте стал третьим в сезоне 2010 года. Сейчас семь футболистов имеют по два гола в РПЛ. Напомним, тренер московского «Локомотива» Юрий Семин недавно заявил, что Алиев оформляет российский паспорт, на что резко отреагировали в Федерации футбола Украины, напомнив, что двойное гражданство запрещено законодательством страны, а поэтому полузащитник не сможет играть за украинскую сборную, имея еще один паспорт. Отметим, что сам Александр Алиев неоднократно заявлял, что не собирается отказываться от сборной Украины.