Футбол. Владельцами английских клубов могут стать болельщики

В Англии подготовлен проект реформы футбола, по которой клубы обяжут продавать свои акции фанатским объединениям. Такой проект подготовила правящая партия лейбористов, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на британское издание Guardian. Согласно этому проекту, в знак признания связи команд со своими болельщиками клубы обяжут предоставлять фанатским объединениям 25% своих акций. При смене собственника или банкротстве клуб должен будет предоставить временное окно, в которое болельщикам будет дана возможность выкупа клуба в складчину. Кроме того, предусмотрено введение общей для всех системы управления клубами и координации вопросов развития детского и юношеского футбола. А также предоставление футбольным лигам права осуществления надзора за деятельностью футбольных клубов. В ближайшее время данный проект будет внесен на рассмотрение английского парламента.