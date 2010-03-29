Валерий Газзаев в отставку не подавал

Как уже сообщалось, в ряде СМИ появилась информация, что главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев подал в отставку. Как передает «Спорт.com.ua», пресс-атташе «Динамо» Алексей Семененко выразил недоумение по этому поводу и рассказал следующее: - После пресс-конференции я, как обычно, провожал Валерия Георгиевича из конференц-зала стадиона «Динамо» и, когда мы вошли в лифт, тренер обронил - вот, мол, в аэропорт спешу, лечу в Москву. «Когда вернетесь?» - спрашиваю. «Послезавтра. Команда к двум часам на базу приедет, я успею». Погрустнел Валерий Георгиевич и говорит в сердцах: «Кошмар, как на базе одному тоскливо! Вот, вырвусь на денечек в Москву, своих повидаю, заряжусь психологически, и можно возвращаться». Вот и вся картина. Скажите, это похоже на заявление об уходе?», - задает риторический вопрос Алексей Семененко.