Нинкович: Нога продолжает болеть, тяжело передвигаться

Полузащитник киевского «Динамо» Милош Нинкович прошел медобследование после матча с «Металлистом» (3:0). «Сразу после окончания игры вместе с клубными врачами поехали в клинику «Борис», где сделали снимок ноги. Удар Эдмара пришелся чуть ниже колена, прямо в кость, а это очень уязвимое место. Как сказали врачи, мне очень повезло, ведь могло все закончиться намного печальнее. А так – сильный ушиб. Еще не знаю, успею ли восстановиться к субботней игре с «Зарей», сейчас нога продолжает болеть и мне тяжело передвигаться. Ситуация прояснится в ближайшие дни, когда спадет боль и я возобновлю тренировки. Для меня главное, что обошлось без перелома. Теперь смогу помочь «Динамо» вновь стать чемпионом, а также постараюсь сыграть в составе Сербии на Кубке мира», – цитирует Нинковича официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».