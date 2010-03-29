Хоккей. ЧМ (U-18). Украина не смогла пробиться в первый дивизион

В воскресенье, 28 марта, в Броварах завершился чемпионат мира по хоккею среди юниоров. За единственную путевку в первый дивизион в группе В второго дивизиона боролись сборные Украины, Австралии, Бельгии, Испании, Голландии и Словении, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Украины. Украинские юниоры в финале соревнований уступили сборной Словении со счетом 1:2. Украина - Словения 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) Шайбы: 16:09 Песут (Лебер, Корен) - 0:1; 19:46 Песут (Подлипник) - 0:2; 40:37 Ханин (Мартышко, Кобиков) - 1:2. Вратари: Березин - Гранчар Броски: 24:38 Третье место на чемпионате мира заняла юниорская сборная Испании.