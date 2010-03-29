Пресса раскритиковала Шумахера за Гран-при Австралии

Европейская пресса посмеялась над семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером, который финишировал 10-м на Гран-при Австралии. «Мерседес» не для того заплатил ему 30 млн, вытащив из пенсии. Если так будет и дальше, то Шумахер закончит гоняться до окончания своего первого сезона из трехлетнего контракта», – пишет The Sun. Итальянская La Stampa и вовсе не может простить немцу переход из Скудерии в Серебряные стрелы. «Болид «Мерседеса» W01 не лучший, но один из пилотов этой команды – тот, у которого семь чемпионских титулов и зарплата в 30 млн, – кажется, потерял от инструкцию от машины. Доказательство? Его обогнал «Верджин», и даже Бадоер выглядел лучше в 2009 году. Действительно ли под красным шлемом скрывается Михаэль Шумахер, или Лука ди Монтеземоло был прав, когда сказал, что это двойник?» – пишет La Stampa. sports.ru