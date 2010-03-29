Моуринью отказался от тренировок на синтетике перед матчем с ЦСКА

Главный тренер миланского футбольного клуба «Интер» Жозе Моуринью отказался от тренировок на искусственном покрытии перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдет на синтетическом газоне московского стадиона «Лужники». Об этом сообщает интернет-издание Чемпионат.ру со ссылкой на итальянские СМИ. Возможной причиной такого решения тренера итальянская пресса называет опасения Моуринью по поводу того, что кто-то из игроков «Интера» может получить травму, тренируясь на искусственном газоне. Первый матч «Интера» с ЦСКА пройдет 31 марта в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Ответная встреча состоится 6 апреля в Москве. «Лента.ru»