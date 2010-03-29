Платини: Если стадион в Киеве не построят, мы в Украину не пойдем

Президент УЕФА Мишель Платини заявляет, что если в Киеве стадион не будет готов к проведению Евро-2012, Украина не сможет провести чемпионат Европы. Об этом Платини заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина. «Если стадион в Киеве не будет построен, и столица не будет принимать участие в чемпионате, мы туда (в Украину – ред.) не пойдем. Это решение было принято на заседании исполнительного комитета – если не будет Киева, не будет и Украины. Нет столицы – нет Украины. Если Львов не будет готов – это другое дело. Мы сможем поискать выход», - заявил президент УЕФА. Платини напомнил, что через 10 дней едет в Украину, «чтобы встретиться с новым президентом и новым правительством, чтобы получить больше гарантий». «Но я действительно обеспокоен, потому что в Киеве строительство стадиона не продвинулось ни на дюйм. Я обеспокоен, но я доверяю. Мы еще можем получить четыре стадиона в Украине. Никакого плана «Б» не существует. У нас нет мыслей о Германии. В любом случае, комитет принял решение, что может быть схема «4+2». Мы еще можем это сделать. Но мы доверяем Украине и думаем, что будем иметь равную систему, как в Польше, так и Украине. Поэтому мы надеемся на четыре стадиона», - сказал он. Напомним, высшее руководство УЕФА во главе с президентом Платини посетит Украину 7-8 апреля. «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена ликвидировать отставание работ по реконструкции НСК «Олимпийский» в июне этого года. «По нашему мнению, мы говорим об отставании в 2,5 – максимум 3 месяца. Мы говорим о том, что это не критично. За июнь мы войдем в график», – сказал он. Ранее вице-премьер-министр Борис Колесников выразил уверенность, что завершение реконструкции «Олимпийского» состоится в запланированные строки, но при этом допустил увеличение стоимости реконструкции.