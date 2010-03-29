Михалик: Дэвича удалили за отмашку и удар по лицу

В матче «Динамо» с «Металлистом» (3:0) Тарас Михалик не только первый раз в нынешнем году вышел на поле в основном составе, но и стал одним из героев матча, отметившись забитым мячом. После игры Тарас ответил на вопросы журналистов, прокомментировав спорные моменты и ситуацию внутри команды, передает официальный сайт ФК «Динамо (Киев)»: - Самое главное, что мы сегодня выиграли. Игра удалась. Гол? Просто повезло (улыбается). - Как можешь прокомментировать момент с Девичем? - Честно говоря, неприятный эпизод. Я спросил у него: «Куда ты прыгаешь?». А он: «Почему Еременко мяч не выбил?». И отмахнулся от меня, ударив по лицу. - Удаление заслуженное? - Я думаю, да. Кстати, главный судья этого момента не видел, ему подсказал боковой. Я думаю, Девича удалили как раз за отмашку и удар по лицу. За прыжок в ноги он получил бы желтую карточку. - Это удаление повлияло на такой крупный счет матча? - Тяжело сказать. Понятно, в меньшинстве харьковчанам было тяжелее. - Уже известно, что с Нинковичем? - Пока нет, но соперник хорошо попал ему по ноге. - Ты играешь под 17-м номером, и забил на 17-й минуте. Это совпадение? - Это рок (улыбается). Хорошо уже одно то, что меня выпустили на поле с первых минут. - Твой гол - результат работы на вчерашней тренировке? - Да, мы наигрывали «стандарты». Так получилось, что открылся как раз под мяч. - После матча Газзаев что-то сказал относительно твоих действий? - Нет, он просто всех поздравил, и все. - Что за разговор с участием президента состоялся накануне матча? - Он длился больше часа. Но его содержание – наше, внутрикомандное дело. Не хотелось бы его выносить за пределы базы. Думаю, такой разговор был нужен, и в значительной степени на нас повлиял. - Ходили разговоры, что в коллективе имели место стычки между украинцами и легионерами… - Никаких противостояний стенка на стенку не было. Понятно, когда мы плохо играли и проигрывали, эмоции захлестывали. Но чтобы кто-то с кем-то дрался – такого не было. - Уже можно сказать, что «Динамо» преодолело непростой период? - Будем надеяться. Если в каждой игре сможем выкладываться на поле так, как сегодня, думаю, проблем не будет. - В Луганск едете с опаской? - К каждой игре нужно готовиться отдельно. Луганск – это донецкий регион, а там играть всегда тяжело. Но ничего, будем настраиваться. - У «Динамо» более сложный календарь, чем у «Шахтера»? - Нам выбирать не приходится, мы сами отпустили их на два очка вперед. Дальнейшие потери очков просто недопустимы. Но не стоит оглядываться на конкурентов, нужно выигрывать все свои матчи, в том числе и очный, с «Шахтером». Со своей стороны удаление Марко Дэвича прокомментировал корреспонденту «Спорт Экспресс в Украине» арбитр встречи Юрий Можаровский: - Сразу хочу отметить, что Девич покинул поле не за прыжок в ноги Данило Силвы, о чем, насколько я знаю, говорил комментатор, - пояснил судья. - Игрок «Металлиста» получил красную карточку за то, что ударил в лицо Тараса Михалика. Он подбежал к Девичу вроде бы для того, чтобы успокоить его, а когда отходил, Марко рукой ударил его в лицо. С того ракурса, который был доступен телевизионной камере, этого не было видно, но, тем не менее, этот поступок заслуживает удаления. - Вы, если не ошибаюсь, также не видели этот эпизод? - Да, в этот момент я подбегал к противоположной бровке, где находился получивший повреждение Жажа. Поэтому разобраться в этой ситуации мне помог ассистент Николай Левко, который четко все видел. Убедился в его правоте после того, как посмотрел несколько повторов с других ракурсов. К слову, после просмотра пленки факт удара в лицо признали и представители «Металлиста».