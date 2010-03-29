Михалик: Дэвича удалили за отмашку и удар по лицу

29 марта 2010, 16:40

В матче «Динамо» с «Металлистом» (3:0) Тарас Михалик не только первый раз в нынешнем году вышел на поле в основном составе, но и стал одним из героев матча, отметившись забитым мячом. После игры Тарас ответил на вопросы журналистов, прокомментировав спорные моменты и ситуацию внутри команды, передает официальный сайт ФК «Динамо (Киев)»: - Самое главное, что мы сегодня выиграли. Игра удалась. Гол? Просто повезло (улыбается). - Как можешь прокомментировать момент с Девичем? - Честно говоря, неприятный эпизод. Я спросил у него: «Куда ты прыгаешь?». А он: «Почему Еременко мяч не выбил?». И отмахнулся от меня, ударив по лицу. - Удаление заслуженное? - Я думаю, да. Кстати, главный судья этого момента не видел, ему подсказал боковой. Я думаю, Девича удалили как раз за отмашку и удар по лицу. За прыжок в ноги он получил бы желтую карточку. - Это удаление повлияло на такой крупный счет матча? - Тяжело сказать. Понятно, в меньшинстве харьковчанам было тяжелее. - Уже известно, что с Нинковичем? - Пока нет, но соперник хорошо попал ему по ноге. - Ты играешь под 17-м номером, и забил на 17-й минуте. Это совпадение? - Это рок (улыбается). Хорошо уже одно то, что меня выпустили на поле с первых минут. - Твой гол - результат работы на вчерашней тренировке? - Да, мы наигрывали «стандарты». Так получилось, что открылся как раз под мяч. - После матча Газзаев что-то сказал относительно твоих действий? - Нет, он просто всех поздравил, и все. - Что за разговор с участием президента состоялся накануне матча? - Он длился больше часа. Но его содержание – наше, внутрикомандное дело. Не хотелось бы его выносить за пределы базы. Думаю, такой разговор был нужен, и в значительной степени на нас повлиял. - Ходили разговоры, что в коллективе имели место стычки между украинцами и легионерами… - Никаких противостояний стенка на стенку не было. Понятно, когда мы плохо играли и проигрывали, эмоции захлестывали. Но чтобы кто-то с кем-то дрался – такого не было. - Уже можно сказать, что «Динамо» преодолело непростой период? - Будем надеяться. Если в каждой игре сможем выкладываться на поле так, как сегодня, думаю, проблем не будет. - В Луганск едете с опаской? - К каждой игре нужно готовиться отдельно. Луганск – это донецкий регион, а там играть всегда тяжело. Но ничего, будем настраиваться. - У «Динамо» более сложный календарь, чем у «Шахтера»? - Нам выбирать не приходится, мы сами отпустили их на два очка вперед. Дальнейшие потери очков просто недопустимы. Но не стоит оглядываться на конкурентов, нужно выигрывать все свои матчи, в том числе и очный, с «Шахтером». Со своей стороны удаление Марко Дэвича прокомментировал корреспонденту «Спорт Экспресс в Украине» арбитр встречи Юрий Можаровский: - Сразу хочу отметить, что Девич покинул поле не за прыжок в ноги Данило Силвы, о чем, насколько я знаю, говорил комментатор, - пояснил судья. - Игрок «Металлиста» получил красную карточку за то, что ударил в лицо Тараса Михалика. Он подбежал к Девичу вроде бы для того, чтобы успокоить его, а когда отходил, Марко рукой ударил его в лицо. С того ракурса, который был доступен телевизионной камере, этого не было видно, но, тем не менее, этот поступок заслуживает удаления. - Вы, если не ошибаюсь, также не видели этот эпизод? - Да, в этот момент я подбегал к противоположной бровке, где находился получивший повреждение Жажа. Поэтому разобраться в этой ситуации мне помог ассистент Николай Левко, который четко все видел. Убедился в его правоте после того, как посмотрел несколько повторов с других ракурсов. К слову, после просмотра пленки факт удара в лицо признали и представители «Металлиста».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять