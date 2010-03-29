Майер: При ряде условий бой Кличко-Валуев мог бы состояться осенью этого года

Генеральный менеджер немецкой промоутерской компании Sauerland Event, представляющей интересы Николая Валуева, Кристиан Майер рассказал, почему чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко встретится 29 мая на ринге не с россиянином, а с поляком Альбертом Сосновским. «Почему бой сорвался? Об этом лучше спросить Дона Кинга. Кличко в переговорах с ним заявил, что американские каналы не заинтересованы в покупке этого боя, поскольку он состоится в День поминовения в США. В России же продажа прав принесет максимум 100 тысяч долларов. Из-за этой суммы бой и сорвался. Считаю, что команда украинцев перенервничала, решив до конца гнуть свою линию. Они просто испугались подписывать контракт объемом в 30–50 страниц, в котором следует бороться за каждое слово. Выступи менеджер Кличко Бернд Бенте или же его советник Шелли Финкель с разумными предложениями, мы бы их рассмотрели. Да, Кинг выдвигал условия, но промоутерская компания Кличко оказалась не готова к диалогу. Думаю, что если Виталий выиграет у Сосновского, а нам удастся убедить Валуева и Дона Кинга в том, что следует найти компромисс, то этот поединок мог бы состояться осенью нынешнего года. Если, конечно, Кличко и Валуев будут здоровы», – цитирует Майера SPORTBOX.ru.