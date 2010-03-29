Формула-1. Босс Renault F1 похвалил Петрова

Босс команды Renault F1 Эрик Буйе остался доволен дебютом в «Формуле-1» российского гонщика Виталия Петрова, в частности, его действиями на Гран-при Австралии в Мельбурне. В минувшие выходные Петров, начавший гонку с 18-го места в стартовой решетке, сумел отыграть девять позиций, однако на десятом круге его занесло на мокрой трассе, и он отправился в боксы. Партнер россиянина по команде Роберт Кубица взошел на вторую ступень подиума, а выиграл Гран-при британец Дженсон Баттон на «Макларене». «Досадно, что Виталий не закончил гонку, но он только постигает науку «Формулы-1». Ему удался отличный старт, и он вполне мог поспорить за очки», - цитирует Буйе «РИА«Новости». Петров признал, что сам допустил ошибку, не приспособившись к трассе после замены резины. «Мы сменили шины одновременно с большинством соперников, но когда я вернулся на трассу на сликах (гладких шинах), не удержал машину на торможении в третьем повороте и увяз в гравии», - рассказал он. Третий этап чемпионата мира в гонках «Формулы-1» пройдет уже в нынешний уикенд в Куала-Лумпуре (Малайзия).