Формула-1. Министр Паллас: Так и скажу… Хэмилтон - идиот

Министр путей и сообщения австралийского штата Виктория Тим Паллас раскритиковал пилота «Макларена» Льюиса Хэмилтона за выходку в прошлую пятницу, когда гонщик слишком агрессивно вел себя за рулем «Мерседеса» E500 на дорогах общего пользования: Льюис «крутил жука», в результате чего его задержала полиция. Несмотря на то, что гонщик в тот же вечер принес свои извинения, министр разозлился не только из-за инцидента, но и по той причине, что выходка Льюиса совпала с акцией по поддержанию безопасности на дорогах «Не будь идиотом». «Если честно, он, конечно, очень глупый молодой человек», – цитирует Палласа Sports.ru со ссылкой на Reuters. Эту фразу министр сказал во время радиоэфира, и ведущий программы решил на него надавить: «Да ладно, все мы говорим на одном языке. Он что, идиот?» «Ну что ж, так и скажу. Он – идиот», – сказал Паллас. При этом министр не стал сильно критиковать Марка Уэббера, который ранее встал на защиту чемпиона мира 2008 года. «Уэббер поступил безответственно, но, по крайней мере, он не подвергал жизни людей опасности», – добавил Паллас.