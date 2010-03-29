Скончалась 18-летняя талантливая российская шахматистка

Гроссмейстер Елена Таирова скончалась в 18 лет после тяжелой болезни. Она начала заниматься шахматами в Минске. После того, как Елена дошла до звания кандидат в мастера, она вместе с матерью переехала в Рязань, а потом в Москву и приняла российское гражданство. В 14 лет Таирова стала международным гроссмейстером среди женщин, а в 15 – мужским международным мастером. В 10 лет в своей возрастной категории она выиграла чемпионат мира, этот успех она повторила в 14 лет. В этом возрасте Таирова стала чемпионкой России среди девушек до 20 лет. В 2006 и 2007 годах она дважды становилась серебряным призером суперфинала чемпионата России среди женщин, не раз входила в национальную сборную страны. Информация о ее болезни появилась в начале 2008 года. В июне 2009-го Таирова выиграла высшую лигу чемпионата России. После победы в чемпионате Москвы по быстрым шахматам в сентябре она планировала сыграть в суперфинале чемпионата России, но в итоге была вынуждена отказаться, сообщает Sports.ru со ссылкой на «Шахматную Москву».