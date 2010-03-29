Ф/катание. Траньков: Я с удовольствием встану в пару с Волосожар

После 4 места на чемпионате мира российский фигурист Максим Траньков подтвердил, что выступление в паре с Марией Мухортовой подошло к концу, и он хочет представлять Россию в дуэте с украинской фигуристкой Татьяной Волосожар. «В сложившихся обстоятельствах я не вижу смысла продолжать карьеру с Машей и (тренером) Олегом Васильевым, - сказал Траньков. - Сейчас уже можно точно сказать, что пары Мухортова-Траньков больше не существует». В кулуарах чемпионата мира активно обсуждалась вероятность того, что новой партнершей Транькова станет украинка Татьяна Волосожар. Однако, по словам российского, так как президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев покидает свой пост, сложно определенно сказать, что новая пара имеет право на существование. «Валентин Николаевич Писеев был бы за то, чтобы пара Траньков-Волосожар существовала, - сказал фигурист. - Но сейчас непонятно, кто придет ему на смену и как новый президент отнесется к такому предложению. Но если будет возможность, то я встану в пару с Волосожар с удовольствием». «Кататься мы будем только за Россию», - подчеркнул при этом Траньков, передает «РИА«Новости». Напомним, украинская фигуристка Татьяна Волосожар пока остается без партнера, так как Станислав Морозов, с которым они заняли 8-е место на Олимпиаде, закончил карьеру.