Феттель возглавил рейтинг Castrol

После Гран-при Австралии пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель стал лидером рейтинга Castrol. На этом посту немец сменил действующего чемпиона Дженсона Баттона. Несмотря на победу в гонке, Баттон не смог добиться того же впечатляющего результата, что и в прошлом году – поул-позиция и победа, тем самым упустив важные очки. Роберт Кубица, ставший на Гран-при вторым, поднялся с рейтинге на 7 мест и стал 26-м, Фелипе Масса, пришедший к финишу третьим, перебрался на 52 место, поднявшись на 12 позиций. sports.ru