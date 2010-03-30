Жулин: Мужское катание постепенно приближается к танцам

Призер Олимпийских игр, тренер французского танцевального дуэта Натали Пешала – Фабьян Бурза Александр Жулин подвел итоги чемпионата мира по фигурному катанию, который завершился в Турине. О танцах: «Между первыми двумя парами и остальными сейчас существует водораздел: канадцы и американцы ушли на другой уровень. Их выделяет и качество катания, и техника, и необычные инновационные поддержки. Все остальные сегодня – в роли догоняющих. Впрочем, подобное происходило всегда. Из российских пар очень понравились Боброва и Соловьев. Думаю, что будущее российских танцев как раз за ними и моей парой Ильиных/Кацалапов, которые выиграли чемпионат мира среди юниоров». О женском катании: «Уверен, что у Макаровой очень большое будущее. Девочка выглядит потрясающе – настоящая русская красавица. У нее бесподобная техника – сразу видна работа Галины Змиевской и Виктора Петренко. Имея в арсенале стабильный каскад из двух тройных, она уже сейчас обошла всех в короткой программе в первой оценке. Высокие баллы за компоненты ей пока не ставят, потому что она совсем не известна». О мужском катании: «Опять встал вопрос о четверном прыжке: хотелось бы, чтобы коэффициент за него повысился. Он должен быть как минимум на два-три балла выше. Потому что, например, Кевин ван дер Перрен, прыгнувший каскад «четыре-три-три», и Бриан Жубер, сделавший два четверных, оказались явно недооценены. Я не спорю, американец Риппон очень артистичен, красиво катается. Но у него набор элементов девичий: только тройные прыжки, даже каскад «три-три», который с легкостью выполняет Макарова, он не сделал. При этом занял космическое место по оценке за технику. Это говорит о том, что одиночное катание постепенно приближается к танцам», – цитирует Жулина «Советский спорт».