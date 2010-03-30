Иванович не сыграет в Кубке Федерации

Ана Иванович не сыграет в матче плей-офф Кубка Федерации по теннису с командой Словакии. Поединок за право играть в Мировой группе на следующий год состоится 24-25 апреля в Белграде. «Я поговорила с капитаном команды Деяном Вранешем и президентом Сербской федерации тенниса Слободаном Живойиновичем, и мы приняли общее решение, что сейчас для меня не лучшее время играть за сборную», – сказала Иванович. Теннисистка выразила надежду, что ее отсутствие никак не скажется на результате матча со словачками и команда Сербии сохранит прописку в элитном дивизионе Кубка Федерации. «Я считаю, у сборной Сербии очень хорошая команда, даже без меня, с Еленой Янкович в качестве лидера. И в этой ситуации у молодых теннисисток появляется прекрасный шанс проявить себя в матчах такой важности», – добавила сербка. Иванович пообещала, что будет делать «все необходимое», чтобы как можно скорее обрести свою прежнюю форму. Ключом к этому она назвала «тренировки и участие в турнирах». Сборная Сербии оказалась вынуждена играть в плей-офф после того, как в матче первого круга уступила команде России в Белграде – 2:3. Тогда победное очко команде Шамиля Тарпищева принесла пара в составе Светланы Кузнецовой и Алисы Клейбановой, которые в двух партиях обыграли Янкович и Иванович, сообщает «РИА«Новости».