Разбившуюся бобслеистку перевели в реабилитационный центр

Российскую бобслеистку Ирину Скворцову, получившую тяжелые травмы в результате аварии на немецкой трассе в Кенигзее, перевели из мюнхенской университетской клиники в реабилитационный центр на озере Кинзее. Об этом пишет газета Советский спорт. По словам матери спортсменки Галины, бобслеистка пока чувствует правую ногу только до бедра. 29 марта Скворцова с помощью специального приспособления прошла более тридцати метров. Ранее сообщалось, что восстановление спортсменки в реабилитационном центре займет около полутора месяцев. После этого Скворцова вернется в Россию. Авария, в результате которой спортсменка получила травмы, произошла 23 ноября 2009 года во время тренировочных заездов на трассе в Кенигзее. Из-за ошибки судьи столкнулись два российских бобслейных экипажа и боб, в котором находилась Скворцова, перевернулся. Спортсменка получила тяжелые травмы и перенесла множество операций. Долгое время существовала угроза ампутации ноги Скворцовой. «Лента.ru»