Ассистент Хиддинка расторг контракт с РФС

Помощник главного тренера сборной России Игорь Корнеев расторг свой контракт с Российским футбольным союзом (РФС). Разрыв соглашения произошел по обоюдному согласию. Об этом сообщает сайт издания «Спорт-Экспресс». По словам Корнеева, после того, как наставник российской команды Гуус Хиддинк решил не продлевать свой контракт с РФС и договорился об уходе в сборную Турции, стало ясно, что ассистенту Хиддинка в ближайшее время работать почти не придется. Корнеев отметил, что по этой причине он решил расторгнуть соглашение с РФС. Корнеев подчеркнул, что он планирует сосредоточиться на работе в питерском «Зените», спортивным директором которого он является. Корнеев долгое время играл в Голландии, а до приглашения в сборную России в 2006 году работал детским тренером в клубе «Фейенорд». Пост спортивного директора «Зенита» Корнеев занял в 2009 году. «Лента.ru»