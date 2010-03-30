Тевес сделал хет-трик за 12 минут

Форвард английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Карлос Тевес забил три гола за 15 минут в матче чемпионата страны с «Уиганом». Тевес забил свои мячи с 72-й по 84-ю минуты игры, а «Манчестер Сити» победил со счетом 3:0. Всего в чемпионате Англии сезона-2009/10 Тевес забил уже 19 мячей. В списке лучших бомбардиров турнира аргентинец занимает четвертое место, уступая Уэйну Руни из «Манчестер Юнайтед» (26 голов), Дидье Дрогба из «Челси» (24) и Даррену Бенту из «Сандерленда» (20). Благодаря победе над «Уиганом» «Манчестер Сити» поднялся на пятое место в чемпионате Англии. На счету «Манчестер Сити» 56 очков в 31 матче. У занимающего четвертое место «Тоттенхэма» 58 очков. «Лента.ru»