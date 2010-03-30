Два тяжелоатлета сборной России дисквалифицированы за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала российских штангистов Василия Половникова и Ирину Сибетову на четыре года за применение допинга. Допинг-пробы, давшие положительный результат, были взяты у тяжелоатлетов в 2009 году. Об этом сообщает агентство «Весь спорт». Какие именно препараты употребляли спортсмены, не уточняется. Половников попался на допинге 31 октября 2009 год, за несколько дней до начала чемпионата мира в Южной Корее. От участия в этом турнире спортсмена отстранили. Дисквалификация Половникова закончится 30 декабря 2013 года. Допинг-проба Сибетовой, давшая положительный результат, была взята 31 июля 2009 года на чемпионате Европы среди юниоров, где Сибетова выиграла золото в весовой категории до 58 килограммов. Спортсменка лишена звания чемпионки Европы и дисквалифицирована до 31 июля 2013 года. Половников в 2008 году стал вице-чемпионом Европы, а в 2009 году выиграл чемпионат России в весовой категории до 94 килограммов. Сибетова становилась призером Кубка России 2007 и 2008 годов.