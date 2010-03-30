Хэй: Виталий Кличко не уйдет без поединка со мной

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA британец Дэвид Хэй считает, что Виталий Кличко, владеющий титулом WBC, не завершит карьеру, пока не встретится с ним на ринге. «От Виталия, кажется, больше шума, чем от Владимира. Забудьте обо всех слухах о том, что он вскоре завершит карьеру. Виталий не уйдет до тех пор, пока не встретится со мной. Я хотел бы, чтобы этот бой состоялся на стадионе «Уэмбли». Думаю, Кличко знают, что заработают больше денег, если поединок пройдет здесь», – говорит Хэй. Turnir.com.ua со ссылкой на sportinglife.com