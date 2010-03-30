Виталий Кличко: Поветкин станет чемпионом мира. Когда уйдут Кличко.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко рассказал о переговорах своего брата Владимира с обязательным претендентом на титул IBF россиянином Александром Поветкиным. Кличко-старший не в восторге от хода переговоров брата: «У меня такое ощущение, что Поветкин и его команда уже не хотят этого поединка - особенно после боя Владимира с Чемберсом. Думаю, понимают, чем эта встреча на ринге может закончиться для Александра», - говорит он Также Виталий сказал, что симпатизирует молодому боксеру: «Я очень хорошо отношусь к Поветкину, слежу за его поединками, держу за него кулаки. Но промоутеры и менеджеры, кидающие его под танки, могут испортить многообещающую карьеру. Уверен, Александр станет чемпионом мира. Но ему нужно подождать до тех пор, пока уйдут братья Кличко», - отметилт Кличко-старший «Я думаю, этот поединок был бы интересен любителям спорта - особенно на постсоветском пространстве. Все-таки на ринге могут оказаться два Олимпийских чемпиона. Но судя по последним событиям, публикациям, у меня складывается впечатление, что команда Поветкина будет делать все, чтобы этот поединок не состоялся. Что же касается Владимира, то он готов выйти на ринг против Александра», - подчеркнул украинец, пишет «Корреспондент». Напомним, что в ночь на воскресенье, 21 марта, Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBO украинец Владимир Кличко победил нокаутом в 12-м раунде американца Эдди Чемберса.