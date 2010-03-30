Ф/катание. Амирханова: В Украине нет партнера для Татьяны Волосожар

Главный тренер сборной Украины по фигурному катанию Марина Амирханова прокомментировала желанию Татьяны Волосожар начать выступать в паре с Максимом Траньковым за Россию. «Увы, в Украине нет партнера, с которым она могла бы кататься. Ей же нужен не перспективный, а такой, с кем можно сразу соревноваться на высоком уровне. А с Траньковым они будут бороться за медали, но к сожалению, не за нашу страну, – цитирует Амирханову Сегодня. – Почему нам не сманить Транькова? Сравнивать финансирование спорта России и Украины нет смысла. Они все равно бы занимались в России. У соседей есть базы, условия подготовки. А что мы могли предложить? Если в Киеве последний каток закрывают. И я не знаю, что дальше будет, кто здесь останется»