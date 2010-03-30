Виталий Кличко: Валуев говорит умно, но поступает глупо

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал о неудавшихся переговорах, связанных с организацией его поединка против Николая Валуева, «прошелся» по Дону Кингу и сравнил российского боксера с девушкой на выданье. «Я Колю предупреждал, чтобы он не заключал контракт с Доном Кингом, - сказал Виталий изданию «Спорт Экспресс». - Коля говорит очень красиво, произносит умные речи, но совершает глупые поступки. Пойти на сотрудничество с Кингом - одна из его больших ошибок. Между прочим, в свое время я советовал Валуеву поговорить с Романом Кармазиным - я ведь и его предупреждал не заключать контракт с Кингом. Но Роман ко мне не прислушался. А потом, когда мы встретились, признал, что я был прав. Я Валуеву говорил: "Коля, Дон Кинг - это злой гений. От него, несмотря на прекрасные победы на ринге, ушел без денег Мохаммед Али. Майк Тайсон расстался с Доном Кингом и вовсе банкротом. Этот список можно продолжать, в нем огромное количество боксеров..." Прежде чем делать какие-то шаги, всегда нужно взвесить все «за» и «против». Валуев, несмотря на мои предостережения, все-таки пошел к Кингу. И сегодня Николай пожинает плоды». Кличко подтвердил, что на самом деле предлагал Валуеву за бой 2,5 миллиона долларов. «И это при том, что он совсем недавно проиграл Хэю! - отметил он. - Когда Леннокс Льюис за десять дней до поединка сделал мне предложение боксировать за самый престижный титул в мире, я, не задумываясь, не спрашивая, какова сумма гонорара, сказал: «Да». Финансовый вопрос был тогда для меня даже не на втором месте - на третьем или четвертом. Мне нужно было выиграть звание чемпиона мира по самой престижной версии. Коля же в переговорах со мной напоминал девушку на выданье, которая хочет удачно выйти замуж. Его не интересовал титул, спортивный результат. Для него важна была лишь финансовая составляющая. После долгой торговли он якобы согласился на 2,5 миллиона долларов, но стал выставлять дополнительные условия. Я хочу задать вопрос: «А кто чемпион мира?" Какие мне можно диктовать условия? В конце концов, я ведь сделал Николаю такое предложение, которое он ни от кого никогда не получал. И вряд ли еще получит».