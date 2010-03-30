Каладзе: Боссы «Милана» делают все, чтобы я ушел из клуба

Грузинский защитник итальянского «Милана» Каха Каладзе объяснил, почему не попадает в основной состав команды, несмотря на то, что находится в хорошей физической и игровой форме. «Тяжело об этом говорить. Но я уверен, что Леонардо не виноват. Сто процентов. Виновато руководство клуба, проводящее такую политику. У нас в «Милане» есть пять-шесть футболистов, которые имеют большие зарплаты. Я подписал новый контракт три года назад. Но теперь в Европе все по-другому. Уже не платят такие деньги, как раньше. Кризис и по футболу ударил», - сказал футболист, передает «Советский спорт». «Боссы «Милана» делают все для того, чтобы я подошел к ним и попросил об уходе. Некрасиво поступают. Они знают, что для меня очень важно играть. Я же еще и капитан сборной Грузии. Могу потерять форму», - добавил он. «У меня контракт с «Миланом» до 2011 года. Но я подожду до этого июня. Сейчас все трансферные окна закрыты, идти некуда. Потом найду команду в Европе, которая играет в Лиге Чемпионов. Не хочу перейти в клуб, где мне дадут большие деньги, но не будет высоких целей. Я хочу в футболе из себя все выжать по максимуму. А деньги - с ними у меня никогда не было проблем», - заявил Каладзе. Ранее сообщалось, что Каха Каладзе летом может перебраться в другой клуб Серии А «Наполи».