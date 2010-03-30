«Металлист» подаст апелляцию на удаление Девича

Харьковский «Металлист» намерен подать апелляцию по поводу удаления полузащитника Марко Девича и еще нескольких спорных моментов в матче против киевского «Динамо». Об этом рассказал начальник харьковской команды Алексей Таргонский. «Для меня стала откровением фраза арбитра встречи Юрия Можаровского, который сказал, что после просмотра пленки представитель «Металлиста» признал факт удара Девича в лицо Михалика и согласился с удалением. Я просматривал видео с нескольких ракурсов, но ни на одном из них ничего не было видно. В присутствии инспектора Василия Мельничука и делегата матча сказал, что будем подавать апелляцию на этот эпизод», - заявил Таргонский, передает «Динамо»(Киев) от Шурика со ссылкой на «Спорт Экспресс в Украине». «Кроме того, в видеонарезке мы обратим внимание на действия Вукоевича, который за стартовые 26 минут матча трижды грубо сбивал наших игроков и как никто другой заслуживал предупреждения», - добавил он. Напомним, на 38-й минуте матча 22-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом» арбитр матча Юрий Можаровский после консультации с боковым судьей удалил Марко Девича. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Динамо».