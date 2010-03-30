Леоненко: Если Газзаева позовут в сборную России, он туда пойдет

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что нынешний наставник украинской команды Валерий Газзаев возглавит сборную России, если ему поступит такое предложение. «Не исключаю, что Газзаев еще после матча с «Закарпатьем» мог выразить желание уйти из киевского «Динамо». Вспоминаю наш матч со «Спартаком» в 1991-м. В первом тайме — 1:1, по итогам второго — 1:7. Он обиделся на команду, и ничего не сказав нам, ушел, написал заявление. Но его не отпустили. «Увольнялся» и обижался на команду он часто. Шутка ли, мы 15 пенальти за сезон не забили. А после поражения от «Закарпатья» обида у него могла быть еще больше, чем тогда, в 1991-м. Проиграло ведь «Динамо» «Закарпатью», а не «Спартаку». Ближе к лету все возможно. Думаю, если Газзаева позовут в сборную России, он туда пойдет. Он же россиянин. Не считаю, что в этом случае его стоит называть предателем», - цитирует Леоненко издание Сегодня.