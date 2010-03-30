Названа сумма, заработанная Владимиром Кличко в бою с Чемберсом

Как сообщает украинское издание Ukranews.com, за поединок с американцем Эдди Чемберсом чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBO Владимир Кличко заработал ? 6 млн, не включая доходы от рекламы. Эту сумму составляют доход от продажи билетов (около ? 2 млн), отчисления от немецкого телеканала RTL (? 3 млн) и отчисления от других телеканалов (? 1 млн). Для сравнения, Чемберс, который проиграл нокаутом, заработал в этом бою ? 740 тыс. Отметим, что американец в результате нокаута получил сотрясение мозга.