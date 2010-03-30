В мае трибунал вынесет решение по делу Юрьевой и Ахатовой

Адвокат Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой Хорхе Ибаррола заявил, что решение по апелляции спортсменок в Швейцарский трибунал Швейцарии будет принято в апреле-мае текущего года. «В настоящее время, Федеральный трибунал Швейцарии по-прежнему занимается рассмотрением дел Ахатовой и Юрьевой. Приняв нашу апелляцию, Трибунал запросил ответы у CAS и IBU. Эти две организации, в свою очередь, обратились с просьбой продлить сроки подачи ответа, так как специалисты были заняты на Олимпийских играх в Ванкувере. Трибунал пошел навстречу, и продлил дед-лайн. К сожалению, я не знаю, когда будет объявлено решение. Сейчас мы находимся в ожидании ответов со стороны IBU и CAS. Как только они придут, Трибунал займется изучением всех документов обоих дел. Слушаний как таковых не будет. Я ожидаю, что Трибунал объявит решения по апелляциям Ахатовой и Юрьевой в период между концом апреля и концом мая», – цитирует адвоката спортсменок агентство «Весь спорт».