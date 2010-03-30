Футбольной команде за победу обещают теленка

Болгарский клуб «Беро Стара Загора» получит теленка, если выиграет матч 1/4 финала Кубка страны с софийским ЦСКА. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство Reuters. Необычную премию за победу футболистам посулил предприниматель Боян Станков, который ранее подарил команде трех ягнят за нулевую ничью в матче с ЦСКА в чемпионате Болгарии. Матч «Беро Стара Загора» - ЦСКА пройдет 31 марта. Эти же команды встречались в 1/4 финала Кубка Болгарии в 2007 году. Тогда «Беро Стара Загора» взяла верх в дополнительное время. В чемпионате Болгарии сезона-2009/10 «Беро Стара Загора» занимает 10-е место после 21 матча. «Беро Стара Загора» набрала 31 очко. ЦСКА с 40 очками идет на третьем месте.